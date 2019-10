LIVE Berrettini-Thiem | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | 6-3 5-7 1-0 | l’austriaco allunga la

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scambio lungo, lo vincecostringendoa colpire il dritto in rete 15-15 In rete il rovescio dida posizione non semplicissima 15-0cerca di mettere in difficoltà, ma la palla finisce in rete 1-1 Sbaglia in lunghezza la risposta40-0 Scambio complicato che finisce con un rovescio in rete di30-0 Comanda ancora da fondo15-0 Anchemette giù un ace 1-0, rovescio in rete di40-30 Straordinario dritto vincente lungolinea diin recupero, che va a finire all’incrocio delle righe 40-15 Torna a mettere a segno un ace30-15 Servizio e dritto di15-15 Rovescio in rete di15-0 Viene a prendersi il punto a reteSi può ora ripartire I giocatori si sono rifugiati negli spogliatoi, c’è da ...

