Il nuovo SMS per PostePay bloccata è una truffa? Trabocchetto procedura standard

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 26 ottobre 2019) Nella serata di ieri 25 ottobre e ancora oggi 26, una vera e propria pioggia di SMS persta investendo migliaia e migliaia di italiani. La nota testuale giunge come un messaggio telefonico tradizionale su un numero mobile ed è importante chiarire subito se si è al cospetto di unao una comunicazione urgente da parte delle Poste. La strategia è quella utilizzata già in varie occasioni del passato e senza ombra di dubbio ilSMS perva identificato come un rinnovato tentativo di raggiro. Il testo di esempio è quello riportato al termine di questo articolo di approfondimento che non deve essere scambiato appunto per una comunicazione ufficiale, semmai per una neanche ben riuscita imitazione di questa. La prima cosa da dire per fugare ogni dubbio dei lettori è che, pure in presenza di una prepagata, le Poste non invierebbero ...

wordweb81 : Il nuovo SMS per #PostePaybloccata è una truffa? Trabocchetto procedura standard - OptiMagazine : Il nuovo SMS per #PostePaybloccata è una truffa? Trabocchetto procedura standard - minerveskriver : RT @solelusyfir: non ho sms per certe cose, ma ho la canzone che serve per litigare di nuovo -