Griglia di partenza MotoGP | GP Australia 2019 | cosa succede ora? Potrebbe valere il

Fonte : oasport

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il programma odierno delle qualifiche del Gran Premio d’per la classeè stato cancellato definitivamente. La direzione gara, convinta dai piloti in seguito ad una riunione d’emergenza, ha deciso di concludere anzitempo l’attività in pista odierna in quel di Phillip Island per motivi di sicurezza legati a delle raffiche di vento improvvise e fortissime che hanno provocato la caduta estremamente pericolosa del portoghese Miguel Oliveira. Il pilota della KTM Tech 3, lanciato a più di 300 km/h in fondo al rettilineo dei box, è stato spinto fuori dal cordolo esterno dal vento finendo sull’erba e cadendo per terra violentemente. Il programma odierno delle qualifiche è stato cancellato ma ancnon è stata presa una decisione definitiva a proposito della possibilità di disputare le prove ufficiali domani prima dell’inizio dei warm-up delle ...

