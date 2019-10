F1 oggi | GP Messico 2019 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 26 ottobre 2019)(26 ottobre) andrà in scena il day-2 del GP del, 18° round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Città delil Circus e gli spunti non mancano. La Ferrari va a caccia della sesta pole position consecutiva, per dimostrare le proprie qualità nel time-attack. La SF90 ha confermato i pronostici della vigilia, facendo la differenza nel primo settore rispetto a tutti, per la grande potenza del motore. Tuttavia la lotta sarà serrata. Le Mercedes e le Red Bull sono lì e quindi si preannuncia una sessione particolarmente lottata e aperta ad ogni risultato. F1, GPFP3 e, tv,Sky e TV8 Il GP del, 18° round del Mondialedi F1, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky Sport, livesu Sky Go e su Now TV. TV8 trasmetterà le differite IN CHIARO dellee della gara, mentre OA Sport vi ...

