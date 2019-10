Aaron Paul ha detto addio a Breaking Bad con El Camino | “I panni di Jesse Pinkman sono

Fonte : wired

(Di sabato 26 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=1JLUn2DFW4w Se pensate di essere fan accaniti diBad non avete mai parlato con: l’interprete di, spalla – suo malgrado – di Walter White (Bryan Cranston), ex professore di chimica che lo coinvolge nel traffico di droga, è letteralmente ossessionato dalla serie creata da Vince Gilligan. Non soltanto per via dell’affetto che lo lega all’autore, a cui deve la sua carriera, ma proprio perché, anche da spettatore, adora il mondo della serie Amc, che in cinque stagioni (e una lista infinita di premi) si è guadagnata lo status di titolo di culto. Terminata nel 2013,Bad ha avuto un spin-off, Better Call Saul, dedicato all’avvocato Saul Goodman (Bob Odenkirk), che si concluderà con la quinta stagione nel 2020, e ora un film, El, prodotto da Netflix e disponibile sulla piattaforma di streaming dallo scorso 11 ...

