YouTube Music 3 39 aggiunge finalmente il widget su Android

I vantaggi dell'abbonamento a YouTube Music ora disponibili pure quando si viaggia in Paesi non supportati : In base ad alcune testimonianze, i vantaggi degli abbonati a YouTube Music sembrano disponibili anche in alcuni dei Paesi non ufficialmente supportati

YouTube Music ottiene la riproduzione gapless e Twitter testa la modalità scura "luci spente" : YouTube Music ottiene finalmente la riproduzione senza interruzioni attraverso un'implementazione sul lato server, mentre la versione 8.19.0 alpha dell'app Twitter porta una nuova impostazione di visualizzazione che offre due opzioni per la modalità scura: Dim e "luci spente".

YouTube Music rinnova ancora il suo design - sia su Android che su iOS : YouTube Music sta testando i nuovi profili degli artisti da un po' ma ora il rinnovamento sembra essere più diffuso su Android e iOS. La nuova pagina ora mostra immagini dell'album e dell'artista più grandi e introduce altre modifiche.

Google Play Music verso il tramonto : ora l’app YouTube promuove YouTube Music : YouTube Music è il servizio di streaming audio di Google ma, nonostante ciò, moltissimi utenti continuano ad utilizzare l’applicazione YouTube per ascoltare i propri brani preferiti, ovviamente sotto forma di video. In queste ore pare che Google abbia attivato una simpatica funzione all’interno dell’app YouTube pensata per funzionare a stretto contatto con YouTube Music. Nello specifico, mentre si guarda un video Musicale su ...

Google Play Music inizia a scomparire dal Play Store - forse a causa di YouTube Music : L’arrivo di Android 10 ha chiarito una volta per tutte che il futuro di Google Play Music non è roseo ma anzi, è a scadenza. Infatti, nella nuova versione dell’OS di Google, l’applicazione per ascoltare Musica è completamente soppiantata da YouTube Music ma, volendo, può comunque essere scaricata dal Play Store…o almeno così pare. Questo perché, come dichiarato su Reddit dall’utente /u/Nickkel71, ...

YouTube Music dà il benvenuto a tre nuove playlist personalizzate e lancia la sfida a Spotify : Nel corso di un’intervista rilasciata allo staff di TechCrunch, il CPO di YouTube, Neal Mohan, ha dichiarato che sono in arrivo importanti novità: per poter competere meglio con servizi come Spotify, YouTube Music si prepara a lanciare tre nuove playlist personalizzate. La prima è Discover Mix (è già disponibile per alcuni utenti) e può essere considerata una sorta di versione di Google della playlist Discover Weekly di Spotify. Le altre ...

YouTube Music sarà pre-installata sui nuovi device con Android 10 e 9 Pie : Google nelle scorse ore ha annunciato che YouTube Music sarà una delle applicazioni pre-installate sui nuovi dispositivi lanciati con Android 10 o 9

Su YouTube Music arriva la nuova playlist Discover Mix : Il team di YouTube Music ha rilasciato una nuova playlist chiamata Discover Mix e dedicata agli utenti che desiderano conoscere nuovi brani e artisti

YouTube “sgonfia” i clic dei video musicali : YouTube ha deciso di effettuare un cambiamento radicale del suo sistema di conteggio delle visualizzazioni dei video musicali, dopo aver scoperto che alcuni artisti e produttori usavano degli stratagemmi per gonfiare il numero di clic di un video al fine di renderlo popolare e farlo salire in classifica. La piattaforma annuncia in un post sul blog ufficiale che d’ora in avanti non conterà più le visualizzazioni delle pubblicità a pagamento nel ...

YouTube Music va a caccia di nuovi utenti con l'aiuto di YouTube : YouTube Music sta cercando di conquistare un maggior numero di utenti e, in questo senso, sta ricevendo un valido aiuto dall'app principale YouTube.

YouTube Music presto avrà una modalità di prova per i negozi : Il team di YouTube Music ha dato il via al rilascio nelle scorse ore di un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android