Palozzi | preoccupazione per Askanews e Editoriale Poligrafici

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Adriano, consigliere regionale del Lazio e cofondatore del partito Cambiamo, in merito alla situazione dell’editoria: “Siamo davvero molto preoccupati per le notizie relative al presunto taglio del personale die del gruppo. Si tratta di testate giornalistiche che si sono contraddistinte per professionalità e competenza nel corso di questi anni. Perciò, nell’esprimere la nostra assoluta vicinanza ai giornalisti, rivolgiamo un invito a tutti ad operare con buonsenso al fine di tutelare due vere eccellenze del settore dell’editoria e dell’informazione”. L'articoloperproviene da RomaDailyNews.

