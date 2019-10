Microsoft espande l' ecosistema Designed for Xbox al gaming mobile

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 25 ottobre 2019)ha annunciato l'intenzione dire il suoforal, in questo modo si permetterà ai produttori di hardware e periferiche third party di realizzare prodotti compatibili con il servizio Project xCloud.Attualmente, come saprete, il servizio di cloudProject xCloud è stato reso disponibile solamente per alcuni utenti in pochi paesi, ma a breve sarà disponibile a livello globale.for, finora, si occupava di periferiche destinate al mondoe PC, ma, ora, il colosso di Redmond ha annunciato un allargamento anche agli smartphone, i tablet e i dispositivi. Leggi altro...