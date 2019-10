Malara | ieri pioveva dentro linea 014 | un viaggio da incubo

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Pietro, consigliere regionale e membro al X Municipio di Fratelli d’Italia, in merito alla situazione di Atac: “Ormai è palese la pericolosità di alcuni mezzi in strada delle linee ATAC, diventati totalmente insicuri sia per gli autisti dell’azienda capitolina che per i tanti pendolari che abitualmente li utilizzano su tutto il territorio del X Municipio.nuovamente sono emersi disagi a bordo di questi autobus, come dimostrato da una vettura della014 in cuiall’interno: con il tettuccio ridotto a brandelli, i passeggeri e lo sfortunato autista sono stati costretti a viaggiare con l’ombrello aperto e non potendo utilizzare i posti a sedere perché zuppi di acqua piovana. Preoccupa soprattutto la mancanza di sicurezza su questo mezzo, che con le infiltrazioni dell’acquaha rischiato un pericolosissimo corto circuito ...

