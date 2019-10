FOX Midseason 2020 | torna Last Man Standing | debutta Deputy Brutte notizie per Almost

Midseason FOX 2020 : torna Last Man Standing - debutta Deputy. Brutte notizie per Almost Family : FOX annuncia il palinsesto della Midseason 2020: il 2 gennaio torna Last Man Standing, e debutta Deputy con Stephen Dorff. Brutte notizie per Almost Family. FOX ha rivelato il palinsesto della Midseason 2020, come ogni anno di parte subito dal giorno di Capodanno, con delle pause natalizie estremamente ridotte. Tra le novità nel palinsesto FOX c’è il giovedì, che libero dal football, accoglierà la nuova stagione di Last man Standing, che ...