Boxe | Francesco Patera si conferma Campione d’Europa dei leggeri Domenico Valentino non

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019)ha sconfittocon verdetto unanime (117-110; 117-111; 117-111) e si ètod’Europa dei pesi. Il pugile con passaporto belga ma di chiare origini italiane ha difeso la cintura continentale per la terza volta in carriera e ora può seriamente puntare a un incontro per una cintura mondiale, all’Allianz Cloud di Milano ha combattuto molto bene ma il verdetto finale appare troppo ampio per quanto si è visto sul ring ed è oggettivamente troppo severo per il pugilato espresso da un coriaceo. Il 35enne di Marcianise,del Mondo tra i dilettanti nel 2009 e per ben tre volte presente alle Olimpiadi, era al suo nono incontro da professionista e sperava di proseguire il suo filotto di vittorie ma ilItaliano non è riuscito nell’impresa sulle dodici riprese. Il 25enneè parso più ...

