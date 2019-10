Trasformare un look da giorno in uno da sera | ecco come fare!

Fonte : dilei

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ciao Elena! Capita spesso anche a me di non avere assolutamente tempo per struccarmi, rifare la skincare, ripartire dalla base viso e poi creare un makeup più intenso… o semplicemente, spesso non ne ho voglia! Fatto sta che la maggior parte delle volte esco di casa con una base viso fatta al volo, sopracciglia, mascara ed un po’ di rossetto, a volte con labbra grafiche se ho più tempo, altre volte con del semplice burro di cacao. In realtàun makeup dain uno darielaborando quello che già abbiamo creato, è facile e veloce. Gli unici accorgimenti stanno nel capire quali prodotti utilizzare epreparare la makeup bag da portare con noi per il ritocco. Una trousse del trucco che si rispetti deve contenere gli essenziali per poter creare un makeup completo ma, soprattutto, devono essere prodotti versatili. Infatti, non è pensabile portarsi dietro tante palette, ...

startzai : RT @LucaCottini: La straordinaria storia di Clio Zammatteo @ClioMakeUp, italiana di grande successo a #NYC. Il #trucco come #disegno. Tra… - LucaCottini : La straordinaria storia di Clio Zammatteo @ClioMakeUp, italiana di grande successo a #NYC. Il #trucco come… -