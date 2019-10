Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) (DIRE) “Finalmente inizia questasul, che fa parte di una grande strategia che mette al centro delle nostre politiche la tutela e la cura dell’ambiente. Tutti i fiumi sono importanti ma poter dire al mondo che sulc’è una strategia di questo tipo è notizia di carattere internazionale. Questo è il fiume di Roma, dove è nata la civiltà. Non è quindi una parentesi, ma parte di un modello di sviluppo che mira alla salvaguardia del pianeta”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola, nel corso della presentazione del progetto sperimentale di raccolta digalleggianti sul fiume, che si è svolta stamattina a Fiumicino. Un programma importante, per il governatore, perchè permetterà di raccogliereche altrimenti andrebbero dispersi in mare, ma anche perchè “si potranno studiare i ...

romadailynews : Rifiuti. Zingaretti: sperimentazione rivoluzionaria sul Tevere: (DIRE) “Finalmente inizia… - dangelo_luciana : RT @DMALAGIGI2: @Mov5Stelle @virginiaraggi @luigidimaio TROPPO POCO @luigidimaio TELEFONA A #ZINGARETTI E INTIMA DI FARE IL PIANO RIFIUT… - tal_Marco : RT @francescagraz1: 'A sinistra Zingaretti immagina un accordo strutturale organico con i Cinque Stelle che per me è fuori da ogni immagina… -