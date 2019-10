Pallone d' oro dei portieri | Handanovic e Szczesny fra i candidati al trofeo Yashin

Juventus - il presidente Agnelli senza limiti : “la nostra missione è pensare in grande. Ronaldo? Merita il Pallone d’Oro” : Il presidente della Juventus ha parlato a margine dell’Assemblea dei soci, soffermandosi anche su Cristiano Ronaldo Giornata di Assemblea dei soci in casa Juventus, con il presidente Agnelli che ha spiegato per filo e per segno quelli che sono gli obiettivi del club a medio e lungo termine. Massimo Paolone/LaPresse Un discorso articolato e preciso, nel corso del quale il numero uno bianconero si è soffermato anche su CR7: ...

Pallone d’Oro : Cristiano Ronaldo ci crede - Van Dijk di più (ma Messi non molla) : MANE'STRETTA DI MANOTRE FAVORITICR7 PUNTA AL 6°SORPRESA OLANDESE?Cristiano CI credeDE LIGTCR7 SCATTAMessiHAZARD E BALEALISSONFIRMINOKOULIBALYCristiano Ronaldo a caccia del sesto «Pallone d’Oro». Per staccare l’eterno rivale Leo Messi (fresco vincitore del «Fifa The Best» e fermo a cinque vittorie), per entrare nella leggenda e non uscirci mai più. Ma non sarà facile. Perché questo potrebbe essere l’anno di una sorpresa. A contendere il premio a ...

Napoli - Koulibaly ringrazia i compagni : “Senza di voi non mi avrebbero inserito tra i 30 per il Pallone d’Oro” : Napoli, Koulibaly ringrazia i compagni: “Senza di voi non mi avrebbero inserito tra i 30 per il Pallone d’Oro” Il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly è tra i 30 candidati al Pallone d’Oro di quest’anno. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato alcune sue parole di ringraziamento, tra l’altro anche per i suoi compagni. “Se mi avessero detto, nell’estate del 2014, che un giorno avrei giocato con ...

Pallone d'oro - Koulibaly in corsa : «Un'emozione questa nomination» : «Una nomination che mi emoziona perché il mio viaggio nel calcio parte da molto lontano: è un riconoscimento che mi carica per continuare a fare sempre di più. Sempre...

Pallone d’Oro 2019 – Video e foto dei protagonisti - anche al femminile : Il profilo Twitter “BallonDor” celebra le nomination per il Pallone d’Oro 2019 con Video e foto dei protagonisti sia maschili che femminili. Pallone d’Oro 2019 – protagonisti sul social sono Mbappè, Benzema e due campionesse della Premier League al femminile. L’attaccante dell’Arsenal Viedema ed il terzino destro del Tottenham Lucy Bronze. ¡Tenemos nominado al #BallondOr! @KMbappe ...

Luka Modrid - una beffa da… Pallone d’Oro : è il primo detentore a non ricevere una nomination per l’anno successivo! : Luka Modric ottiene un record poco invidiabile: il centrocampista croato è il primo detentore del Pallone d’Oro a non ricevere una nomination per l’anno successivo Con grande sorpresa, dopo una stagione a dir poco stupenda, Luka Modric ha stretto fra le mani il Pallone d’Oro 2018, meritato riconoscimento che, l’anno passato, ha celebrato la classe del croato. Con altrettanta sorpresa, Modric non figura fra i 30 ...

C’è anche Koulibaly tra i trenta candidati al Pallone d’Oro : C’è anche Kalidou Koulibaly nelle trenta nomination al Pallone d’oro. Sono soltanto tre i calciatori della Serie A: Cristiano Ronaldo, De Ligt e appunto Koulibaly. Crediamo il primo calciatore del Napoli ad arrivare a questo traguardo. Ricordiamo che all’epoca di Maradona, il Pallone d’oro era un concorso riservato esclusivamente ai calciatori europei. Sette i calciatori del Liverpool. Ci sono anche Handanovic e Szczesny ...