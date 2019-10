NASPI E DIS-COLL Come funzionano i ' nuovi' sussidi alla disoccupazione

Indennità di disoccupazione NASPI 2019 : tutti gli obblighi e le sanzioni : Sei stato licenziato dal tuo datore di lavoro e non sai se puoi accedere alla nuova Indennità di disoccupazione Naspi 2019? Per prima cosa bisogna vedere quali sono state le tue cause di licenziamento, o anche dimissioni. Infatti, la Naspi è erogata dall’INPS esclusivamente per le interruzioni involontarie del rapporto di lavoro, ossia per cause estranee alle parti. Quindi, non si ha diritto alla Naspi, ad esempio, se il lavoratore si dimette ...