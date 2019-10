Nagatomo gioca con Holly e Benji | l' ex giocatore dell' Inter tra manga e realtà

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 24 ottobre 2019), più. Trioe meraviglie. Quando unincontra un calciatore in carne e ossa, quando il calcio sconfina dall’animazione alla realtà.sono due poster generazionali, ma non solo: rappresentano ancora oggi in Giappone due miti assoluti. Yuto, 33 anni, attualmente in forza al Galatasary, un passato nella nostra Serie A con le maglie del Cesena e - soprattutto -(210 presenze e 11 gol in sette anni di onorevole militanza nerazzurra), è un campione, un idolo per molti giovani, l’orgoglio del Giappone che segue il calcio, uno sportivo che si è fatto riconoscere in tutto il mondo.sarà la «guest star» del cartone animato, come succede spesso anche nelle serie tv: un’incursione vera e propria in un episodio che andrà in onda il prossimo 3 novembre durante ...