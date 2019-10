Migranti | dati oltre le bufale | fanno bene al bilancio dello Stato

Il ministro Lamorgese ha fornito i nuovi dati sui rimpatri dei Migranti dall'Italia : "Al 22 settembre, i rimpatri effettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il ministro - i rimpatri forzati erano stati 6.514 e quelli volontari ...

La Guardia Costiera libica smentisce naufragio : "Tutti salvi i 50 Migranti dati per dispersi" : Mauro Indelicato La posizione del barcone in difficoltà segnalata da Alarm Phone Il nuovo allarme lanciato domenica sera dimostra ancora una volta l'aumento del numero delle partenze dei migranti dalla Libia. Intanto si cerca di capire le sorti delle 32 persone a bordo del barcone segnalato in difficoltà, mentre la Guardia Costiera di Tripoli smentisce un naufragio annunciato nei giorni scorsi Nuovo allarme lanciato da Alarm Phone, ...

Nuovi sbarchi a Lampedusa - nella notte 108 i Migranti approdati : Mauro Indelicato Non si ferma l'ondata di sbarchi di migranti a Lampedusa: 92 erano a bordo di un peschereccio, in 16 invece approdano su un barchino senza essere fermati. Centro d'accoglienza al collasso, mentre i tunisini protestano contro i rimpatri Non si placano gli sbarchi a Lampedusa: soltanto nella notte appena trascorsa, 108 migranti sono approdati sull’isola, a seguito di due differenti arrivi registrati dalle forze ...

Migranti : arrivati a Lampedusa 82 naufraghi trasbordati da Ocean Viking : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Sono appena arrivati al molo Favaloro di Lampedusa gli 82 Migranti trasbordati poco fa, in rada, dalla nave Ocean Viking sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello. L'articolo Migranti: arrivati a Lampedusa 82 naufraghi trasbordati da ...

Migranti : Lampedusa - Ocean Viking non entra in porto ma naufraghi verranno trasbordati : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - La nave Ocean Viking non attraccherà nel porto di Lampedusa per fare sbarcare gli 82 Migranti a bordo della ong. Come si apprende l'imbarcazione verrà raggiunta in rada da alcune motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza che faranno il trasbordo. Un

