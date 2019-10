L' ex corporate vice president di Xbox Mike Ybarra si unisce a Blizzard

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 24 ottobre 2019), exdi, si è ufficialmente unito a, come anticipato da alcuni rumor, e inizierà a lavorare con la compagnia dal mese prossimo.annunciato la notizia attraverso Twitter. Dopo quasi 20 anni con Microsoft, ora l'ex dirigente difa parte del team di.Come riporta il tweet,entrerà a far parte dell'azienda il 4 novembre comee esecutivo e direttore generale. Lo farà in un momento abbastanza imbarazzante per: la società è stata inondata da ogni sorta di polemiche negli ultimi 12 mesi, passando dal gioco mobile di Diablo fortemente criticato dai fan, fino al caso-Blitzchung scoppiato per le dichiarazioni pro-Hong Kong del giocatore di Hearthstone. Leggi altro...

