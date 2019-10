Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Le prova proprio tutte, l’ex ministro della Propaganda. Dopo aver per anni incarnato il perfetto assaggiatore di sagre, fiere e feste, aspirante giurato a qualsiasi talent gastronomico (ma la trasmissione di riferimento sembra piuttosto la celeberrima “Man vs Food”, epica sfida dell’uomo ai piatti più enormi del pianeta e alla civiltà del colesterolo tutta), ora ci prova con uno dei capisaldi della televisione italiana.Pensate che choc, vederlo uscire da uno degli alberi più belli del mondo, l’ulivo millenario umbro di Bovara, in perfetto assetto da “Ulisse” (mancava giusto la sigla). Didascalico, persino pedagogico, albertangiolesco fino alla parodia (e infatti i social si sono scatenati, con l’hashtag #. Che Apollo e Atena, dei della sapienza e della conoscenza, ci perdonino) l’ex ministro dei ...

HuffPostItalia : La brutta copia di Alberto Angela (cosa non si fa in campagna elettorale) - rubio_chef : Buonanotte a tutti i giornalisti a cui sto dando da mangiare sti giorni. Mi raccomando, non siate avidi di copia e… - SBerritta : RT @HuffPostItalia: La brutta copia di Alberto Angela (cosa non si fa in campagna elettorale) -