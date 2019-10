Fernando Proce a Pomeriggio 5 | ' Ho avuto una storia con la Cipriani'

RadioBlog | Procediamo - lunedì 2 settembre il debutto di Fernando Proce su R101 (anche in tv) : L'ingresso nella squadra di R101 di Fernando Proce è una notizia di qualche mese fa, ma il debutto ufficiale dello speaker ex RTL 102.5 avverrà lunedì prossimo, 2 settembre 2019. A Proce, premiato con il Telegatto come "più bella voce alla radio" ed al Dance Award come "Miglior dj animatore italiano", andrà lo slot del mattino, dalle 09:00 alle 12:00, quello di punta per ogni radio.Per la sua nuova avventura, Proce ha scelto un titolo che ...