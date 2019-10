Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Nuove strutture per le squadre Under 23 e J Women della Juventus, per entrambe o separati, sono nelle intenzioni della società”. Andreaconferma la volontà del club bianconero di creare una casa per la seconda squadra maschile e quella femminile: “Sono allo studio iniziative per far giocare entrambe le realtà in strutture idonee – … L'articolo: «C’è unper l’impianto per lee U23»

CalcioFinanza : Agnelli: «C’è un piano per l’impianto per le donne e U23» - marcobelforti : RT @EnricoTurcato: C’è l’ambizione senza limiti di #Agnelli dietro ai successi della Juventus. Ci sono investimenti, aumenti di capitale, s… - FabioCasalucci : RT @EnricoTurcato: C’è l’ambizione senza limiti di #Agnelli dietro ai successi della Juventus. Ci sono investimenti, aumenti di capitale, s… -