Francia - paura al museo di Saint-Raphael : Uomo asserragliato e scritte in arabo sulla facciata : paura al museo archeologico di Saint-Raphael , nel sud della Francia : un uomo è asserragliato da questa mattina nel museo , la cui facciata è stata imbrattata da minacciose scritte in...

Uomo asserragliato in un museo - minacce in arabo : «Diventerà un inferno» : Almeno un Uomo è asserragliato da questa mattina al museo archeologico di Saint-Raphael, nel sud della Francia, la cui facciata è stata imbrattata da minacciose scritte in arabo, tra...