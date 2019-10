Tennis | ATP Vienna 2019 | chi sfiderà Matteo Berrettini ai quarti di finale? Avversario

Tennis - ATP Basilea 2019 : Roger Federer spazza via Radu Albot e va ai quarti : Serve poco più di un’ora a Roger Federer per raggiungere i quarti di finale del torneo di casa, l’ATP 500 di Basilea: l’elvetico, testa di serie numero uno del tabellone, sul cemento indoor spazza via il malcapitato moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-0 6-3 ed ora affronterà il vincente della sfida lo statunitense Frances Tiafoe e l’altro beniamino di casa, Stan Wawrinka. Senza storia il primo set, con Federer che ...

Tennis - Jannik Sinner nella top100 della classifica Atp. Battuto il record di Diego Nargiso! : La vittoria di ieri di Jannik Sinner contro il qualificato tedesco Philipp Kohlschreiber con lo score di 6-3 6-4 nel torneo ATP 500 di Vienna ha permesso all’azzurro di entrare virtualmente tra i primi 100 al mondo, ingresso che sarà sancito lunedì con il rilascio della nuova classifica. Sinner farà così il suo esordio nella top 100 a 18 anni, 2 mesi e 12 giorni, battendo per meno di tre mesi il record di Diego Nargiso, il quale riuscì ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati di martedì 22 ottobre. Tsitsipas e Fognini non tradiscono - Zverev cede a sorpresa : E’ andata in archivio un’altra giornata ricca di incontri a Basilea (Svizzera) per l’ATP di Tennis sul cemento elvetico. Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini non hanno tradito, accedendo al secondo turno. Il greco ha superato lo spagnolo Albert Ramos con il punteggio di 6-3 7-6 (6) e affronterà agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il lituano Berankis e lo spagnolo Andujar. Per Fognini successo altrettanto agevole contro ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : i risultati di martedì 22 ottobre. Tsitsipas e Fognini non tradiscono - Zverev cede a sorpresa : E’ andata in archivio un’altra giornata ricca di incontri a Basilea (Svizzera) per l’ATP di Tennis sul cemento elvetico. Stefanos Tsitsipas e Fabio Fognini non hanno tradito, accedendo al secondo turno. Il greco ha superato lo spagnolo Albert Ramos con il punteggio di 6-3 7-6 (6) e affronterà agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il lituano Berankis e lo spagnolo Andujar. Per Fognini successo altrettanto agevole ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato punti che ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Basilea. L’obiettivo ATP Finals è difficile ma non impossibile : Fabio Fognini domina contro il giovane australiano Alexei Popyrin e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, con un perentorio 6-2 6-4, ha avuto la meglio dell’aussie, mettendo in mostra un Tennis di un livello superiore. Il ligure, dunque, resta in attesa di sapere chi nel derby serbo tra Laslo Djere e Filip Krajinovic avrà la meglio. Di sicuro c’è che Fabio ha guadagnato ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini supera il primo turno battendo agevolmente Alexei Popyrin : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea Fabio Fognini ha battuto nettamente il giovane australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-2 6-4. Nel terzo gioco del primo set Popyrin perde il servizio sbagliando a rete sulla seconda palla break a disposizione di Fognini dopo essere stato avanti per 40-0, il NextGen australiano di chiare origini russe perde ancora la battuta nel settimo gioco e il 32enne ligure di Arma di Taggia chiude il primo ...

Tennis - ATP 500 Vienna 2019 : Grigor Dimitrov per Berrettini. Fucsovics elimina Sonego - avanti Khachanov e Schwartzman : Si è aperto il torneo di Vienna. Fondamentale vittoria all’esordio per Matteo Berrettini, che ha superato in rimonta il britannico Kyle Edmund con il punteggio di 3-6 6-3 6-4. Il romano ha ottenuto un successo chiave in ottica qualificazione alle Finals, evitando un’eliminazione che avrebbe creato molto problemi al numero undici del mondo. Da capire ora la condizione della caviglia, che ha creato problemi nel match a Berrettini. Se ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : con Federer - che ha festeggiato i 1500 match nel circuito maggiore - superano il 1° turno De Minaur - Struff e Laaksonen : Oltre al match di Roger Federer, vincitore nove volte e padrone di casa nel senso più letterale di questo torneo, che oggi ha festeggiato il suo 1500° match nel circuito maggiore, si sono disputati altri tre incontri di primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer La sorpresa di giornata è stata l’eliminazione della testa di serie numero 8 del tabellone, il francese Benoit Paire, battuto in due ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : con Federer - che ha festeggiato i 1500 match nel circuito maggiore - superano il 1° turno De Minaur - Struff e Laaksonen : Oltre al match di Roger Federer, vincitore nove volte e padrone di casa nel senso più letterale di questo torneo, che oggi ha festeggiato il suo 1500° match nel circuito maggiore, si sono disputati altri tre incontri di primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer La sorpresa di giornata è stata l’eliminazione della testa di serie numero 8 del tabellone, il francese Benoit Paire, battuto in due set dallo ...

Tennis - la corsa verso le ATP Finals : la situazione nella Race. Federer avvicina il terzo posto di Medvedev - Berrettini sempre 8° : La corsa verso le ATP Finals 2019 è ormai entrata nella fase decisiva con ancora due settimane a disposizione per incamerare i punti necessari per volare alla O2 Arena di Londra. Solo i migliori otto Tennisti della stagione avranno la possibilità di giocare nel torneo dei “Grandi Maestri”, che a partire dal 2021 andrà in scena in Italia e più precisamente a Torino. Il Bel Paese però sogna ad occhi aperti di tornare ad essere ...

Tennis - la corsa verso le ATP Finals : la situazione nella Race. Federer avvicina il terzo posto di Medvedev - Berrettini sempre 8° : La corsa verso le ATP Finals 2019 è ormai entrata nella fase decisiva con ancora due settimane a disposizione per incamerare i punti necessari per volare alla O2 Arena di Londra. Solo i migliori otto Tennisti della stagione avranno la possibilità di giocare nel torneo dei “Grandi Maestri”, che a partire dal 2021 andrà in scena in Italia e più precisamente a Torino. Il Bel Paese però sogna ad occhi aperti di tornare ad essere ...

Tennis : Matteo Berrettini virtualmente nella top-10 del ranking ATP. L’azzurro si avvicina alle ATP Finals! : Più forte del dolore alla caviglia e delle perplessità di un inizio poco confortante. Matteo Berrettini batte il britannico Kyle Edmund e incamera la prima vittoria nell’ATP di Vienna. Il romano vendica dunque la sconfitta dell’anno passato a Pechino ed accede al secondo turno del torneo austriaco, dimostrando ancora una volta una grande maturità. Battere Edmund, con le difficoltà nel trovare la giusta misura nei colpi e un problema ...