Sanremo | Amadeus trova la Bellucci e punta Ferragni e Belen

“Lei con Amadeus!”. Sanremo 2020 - la notizia scalda l’attesa. Il palco sarà di fuoco : “‘Sanremo’ mi spaventa sempre molto, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo”. Così Belen Rodriguez, all’Adnkronos, in merito alle voci che la vedono tra le papabili ‘prime donne’ che potrebbero salire sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Parlando poi della prima puntata di ...

Amadeus - pausa dopo Festival di Sanremo 2020 : Ora o mai più slitta : Amadeus, Ora o mai più slitta all’autunno 2020 su Rai1 dopo Sanremo 70 Amadeus è impegnato in questi mesi a realizzare un Festival di Sanremo 2020 all’altezza del grande traguardo raggiunto, ovvero la settantesima edizione. E vediamo il conduttore anche in un’altra trasmissione di successo: Soliti Ignoti – Il ritorno, ogni sera alle 20:35 su Rai1. Ma che fine ha fatto invece lo show Ora o mai più? Come ha anticipato ...

Sanremo - la ‘bomba’ sul Festival : Amadeus sarà in ‘buona compagnia’. Spuntano i nomi : sarà Amadeus il conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’ex deejay, conduttore de “I soliti ignoti” sarà per la prima volta al timone del Festival musicale più importante d’Italia. Non solo conduttore, Amadeus sarà anche il direttore artistico del Festival per questa ragione già da ora è all’opera per la selezione dei cantanti. Tra le novità di questa 70esima edizione, ce n’è una che è piaciuta molto. Si tornerà agli ospiti ...

Sanremo 2020 : Amadeus cede a Marco Liorni la finale dei Giovani : Marco Liorni conduttore della serata dei Giovani del Festival di Sanremo 2020 di Amadeus E’ stato il sempre informato TvBlog a lanciare la notizia: Marco Liorni condurrà la serata finale dei Giovani del 70° Festival della canzone italiana, che andrà in onda su Rai1 giovedì 19 dicembre. Dunque Amadeus, conduttore di Sanremo 2020, ha scelto di cedere al collega la guida della serata nella quale verranno scelti gli artisti che ...

Sanremo 2020 - Amadeus piazza la ‘bomba’ : sarà un festival mai visto prima : Sanremo 2020 si avvicina e aumentano le indiscrezioni. Quello che Amadeus starebbe preparando sarebbe un festival mai visto prima. Le prime indiscrezioni riguardano i cantanti, dato che il conduttore punterebbe ad avere un vero e proprio “Tris d’assi”. Secondo le indiscrezioni di “Spy” Amadeus vorrebbe sul palco Alberto Urso, vincitore la scorsa stagione del talent show “Amici”, giovane tenore molto apprezzato dal pubblico e dalla ...

Amadeus vuole Lady Gaga a Sanremo 2020 : trattative in corso : Continuano i rumors sul prossimo Festival di Sanremo e, secondo recenti indiscrezioni, Amadeus avrebbe chiesto alla Rai di iniziare le trattative per portare Lady Gaga sul palco del Teatro Ariston. A rivelare la notizia bomba è il settimanale Spy, che racconta il tentativo del nuovo direttore artistico della kermesse musicale di portare sulla riviera ligure una delle cantautrici internazionali e attrici di maggiore successo. Ripristinati gli ...

Amadeus sogna un Sanremo 2020 da Oscar. Le prime indiscrezioni - : Carlo Lanna Ci sono i primi nomi degli artisti in gara a Sanremo 2020, Amadeus sogna Al Bano ed Elettra Lamborghini ma è fra gli ospiti che si pensa in grande Fervono in preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, la prima che vede alla conduzione il celebre Amadeus. Ancora non c’è nessuna conferma ma, secondo il settimanale Spy, il conduttore sta pensando a un’edizione dal grande respiro, con talenti giovani e ...

Sanremo 2020 - anticipazioni : Amadeus vuole Al Bano : Amadeus vuole Al Bano Carrisi a Sanremo 2020. L’anticipazione che riguarda il Festival arriva dal settimanale Spy, secondo cui il direttore artistico della kermesse vorrebbe portare sul palco il cantante di Cellino San Marco. In coppia con Al Bano potrebbe arrivare anche Romina Power, come aveva anticipato lui stesso qualche giorno fa. In una lunga intervista Carrisi aveva svelato il desiderio di cantare all’Ariston insieme ...

Mastrota : Se Amadeus conduce Sanremo allora c'è speranza per tutti : Ospite di Storie Italiane, Giorgio Mastrota si è lasciato andare ad una battuta - forse fin troppo pungente - nei confronti di Amadeus, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. La padrona di casa Eleonora Daniele, facendo riferimento alla carriera di Mastrota, ha chiesto se preferirebbe condurre un programma invece di dedicarsi alle telepromozioni. Ma il re delle televendite non sembra avere dubbi: "Ma no dai, ho 55 anni, che me frega, sono ...

Amadeus a Sanremo - Giorgio Mastrota : “C’è speranza per tutti!” : Giorgio Mastrota a Storie Italiane: “Amadeus a Sanremo? C’è speranza per tutti!” Oggi a Storie Italiane è stato ospite Giorgio Mastrota (il re delle televendite) che è padre, nonno e soprattutto compagno prolifico per quanto riguarda i figli (“Ne faccio uno ogni decade”, ha scherzato). Durante la lunga intervista rilasciata a Eleonora Daniele, però, Giorgio Mastrota si è lasciato andare a una battuta su Amadeus ...

Canta i Maneskin con il linguaggio dei segni e Amadeus lo invita a Sanremo 2020 : Amadeus ha scelto di invitare al Festival di Sanremo 2020 un concorrente de I Soliti Ignoti che ha inCantato il pubblico Cantando nel linguaggio dei segni. Uno dei concorrenti de I soliti ignoti ha ammaliato talmente tanto Amadeus che il conduttore ha deciso di invitarlo per la prossima edizione del Festival di Sanremo 2020.Marco, 36 anni, originario di Nettuno, è riuscito ad inCantare il conduttore e il pubblico in studio interpretando e ...

Sanremo 2020 : ci sarà anche Giovanna - la moglie di Amadeus : Grande attesa per Sanremo 2020. L’evento musicale e televisivo dell’anno, per la sua settantesima edizione sarà diretto e condotto, come si sa, da Amadeus. Ancora poche sono le indiscrezioni trapelate su quello che potremo vedere sul palco del teatro Ariston a febbraio, ma quel che è certo è che, il nuovo direttore artistico porterà una ventata di novità, entusiasmo ed energia e, oggi si scopre, anche la sua personale portafortuna e migliore ...

Sanremo 2020 - finale dei Giovani rinviata : problemi per Amadeus : Sanremo Giovani 2020, la finale è stata rinviata: quando va in onda Amadeus Il Festival di Sanremo 2020 vede il ritorno delle Nuove Proposte, più comunemente conosciuti come Giovani. Quello che però non si sapeva fino ad oggi è che la finale di Sanremo Giovani è stata rinviata. L’appuntamento era previsto per martedì 17 dicembre. Il portale Blogo ha fatto sapere che la selezione è stata fatta slittare di due giorni. Il prime time di ...

Amadeus invita a Sanremo 2020 l'ignoto che canta nella lingua dei segni (VIDEO) : "Ti faccio l'invito ufficiale" così Amadeus sorprende l'ignoto nella puntata di Soliti Ignoti - Il ritorno andata in onda ieri 7 ottobre 2019 su Rai 1. Si chiama Mauro, 36enne di Nettuno (Roma) il suo talento? cantare con la lingua dei segni.Si parla proprio di LIS, il linguaggio che viene guidato dai gesti per la comunità delle persone non udenti. La concorrente riesce a indovinare il ruolo dell'ignoto e il conduttore del game show di Rai 1 gli ...