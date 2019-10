Salisburgo | tanti cambi nome in 86 anni di storia | poi la svolta con la Red Bull

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Sonodisubiti dalin 86di vita. Spesso dettati dagli sponsor che si sono avvicendati nel corso delladel club. Il Corriere dello Sport racconta tutto il cammino della squadra che questa sera sarà l’avversaria del Napoli in Champions. Il club fu fondato il 3 settembre 1922 con ildi Sport Verein Austria Salzburg, dalla fusione dei due club cittadini, il Rapid e l’Hertha. Nel 1950 si sciolse, poi, dopo qualche mese, fu rifondato e lì fu la veradella sua. La squadra raggiunse la Staatsliga ma solo negli’70 sarebbe poi diventata una società di vertice. Dopo averatoin Austria Salzburg, nel 1978 divenne SV Casino Salzburg. Negli’90 ci fu ol salto di qualità. Il club si piazzò in testa alla regular season per due stagioni di seguito, il 1991-92 e il 1992-93 perdendo però sempre il titolo contro l’Austria ...

napolista : #Salisburgo, tanti cambi nome in 86 anni di storia, poi la svolta con la #RedBull Nelle ultime 14 stagioni, il clu… - SiamoPartenopei : L'editoriale della Scozzafava: 'Tanti elogi al Salisburgo, ma il Napoli deve tornare a vincere fuori dopo 3 anni' -