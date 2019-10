Previsioni astrologiche novembre | Gemelli | voglia di divertimento con il partner ed amici

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nel mese di2019 troviamo il Sole spostarsi dallo Scorpione, dove sosta Mercurio, al segno del Sagittario, dove staziona Giove, mentre Venere cambierà domicilio passando dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Infine, il Nodo Lunare andrà posizionandosi nell'orbita del Cancro. Di seguito leper il segno dei2019. Amore Il 2019 sta per volgere al termine ed in questo penultimo mese vorrà 'donare' ai natitrenta giorni fatti di mondanità, risate e spensieratezza. A, infatti, i nativi potrebbero averdi divertirsi e frequenti saranno sia le uscite mondane che le cene esclusive a cui non vorranno sottrarsi. A far compagnia ai nati del segno saranno sia ilche gli, vecchi o nuovi, a seconda delle ...

zazoomblog : Previsioni astrologiche novembre Ariete: relazioni affettive in pole position a fine mese - #Previsioni… - zazoomblog : Previsioni astrologiche classifica 24 ottobre: Vergine romantico Acquario bellicoso - #Previsioni #astrologiche… - zazoomblog : Previsioni astrologiche 24 ottobre: finanze top per Scorpione bugie per Ariete - #Previsioni #astrologiche… -