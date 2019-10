Per Bonafede il carcere agli evasori fiscali è una svolta epocale

Carcere Per grandi evasori - Bonafede : “Obiettivo raggiunto. Nessun timore di modifiche del testo da parte del Parlamento” : È passata l’una di notte quando il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede incontra i giornalisti fuori da Palazzo Chigi. “Risultato che possiamo definire epocale. Sopra i 100mila euro di somma la pena attuale che ora va da 1 anno e 6 mesi a 6 anni sarà da 4 anni a 8 anni”. Le norme inserite nel decreto fiscale entreranno in vigore solo dopo l’approvazione del Parlamento e dunque soggette a modifiche. Un compromesso tra ...

Evasione fiscale - Migliore (Italia Viva) a Bonafede : “Decreto d’urgenza non è strada giusta Per cambiare norme penali” : Mentre sta per iniziare il vertice di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi, alle affermazioni del ministro Bonafede sulle norme per il carcere per i grandi evasori e la confisca per sproporzione per chi una cifra superiore ai 100 mila di euro di Evasione fiscale replica Gennaro Migliore, deputato di ‘Italia viva‘. “La decretazione d’urgenza non credo sia la strada giusta per cambiare le norme ...

Bonafede : domani a CdM norme Per evasori : 20.30 Sarà portato domani nel CdM il provvedimento sul carcere ai grandi evasori che sarà contenuto nel decreto fiscale. Lo ha detto il ministro della Giustizia Bonafede spiegando che ancora non sa se la norma che riguarda il carcere e la confisca per sproporzione entrerà tutta nel decreto fiscale. "Potrebbe anche entrare nell'emendamento e quindi in corsa,in sede di conversione",aggiunge. Quanto alla soglia oltra la quale scatterà il ...

Carcere Per i grandi evasori - ipotesi soglia a 100mila euro. Bonafede : “Pacchetto pronto”. Landini : “No a retromarce o ci mobilitiamo” : Oltre 100mila euro di evasione fiscale scatterà il Carcere e la confisca. E’ l’orientamento del governo sull’elaborazione della norma che prevede l’inasprimento delle pene detentive per i grandi evasori. Il pacchetto è pronto, spiega il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tanto che domani – lunedì – sarà in discussione in consiglio dei ministri per i dettagli della norma e decidere quale strumento ...

Carcere Per i grandi evasori - Bonafede : “Pacchetto già pronto - lunedì il dettaglio delle norme” : “Il pacchetto sul Carcere per i grandi evasori è pronto”: lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo all’Ansa a Perugia dove con la famiglia ha fatto una visita privata tra gli stand di Eurochocolate. “Dopo l’incontro dell’altro ieri a Palazzo Chigi con le altre forze politiche di maggioranza siamo già andati avanti e siamo praticamente alla conclusione e domani dovremmo avere nel dettaglio la ...

Dl fisco : Gualtieri e Bonafede - ‘sale a 8 anni pena Per dichiarazione fraudolenta’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Trova spazio nel dl fisco l’inasprimento delle pene per i grandi evasori. “Nel testo – spiega il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del Cdm- c’è il riferimento, nero su bianco, alla dichiarazione fraudolenta: le pene vengono portate ad otto anni”. In altre parole, “siamo d’accordo sul fatto che deve esserci il carcere per i grandi evasori, ma si tratta ...

Giustizia : Pd - ‘incontro con Bonafede Per prima ricognizione su osservazioni a riforma’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Si è svolto nel pomeriggio un breve incontro di lavoro tra una delegazione del Pd rappresentata dal sottosegretario Andrea Giorgis, dalla responsabile Giustizia Roberta Pinotti, dal capogruppo in commissione alla Camera Alfredo Bazoli e dal vicecapogruppo Michele Bordo, con il ministro Alfonso Bonafede. Si legge in una nota del Pd.“Un’occasione -si spiega- per fare una prima ricognizione su ...

Ergastolo : Bonafede - 'Per evitarlo i boss mafiosi collaborino' : Masrala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Non condivido sia personalmente che come governo la decisione della Cedu per il semplice fatto perché in Italia non esiste un fine pena mai, il fine pena c'è e ci può essere nel momento in cui un boss non collabora con la giustizia". Lo ha detto il ministro d

**Fisco : Bonafede - 'confermo progetto legge che prevede il carcere Per i grandi evasori'** : Marsala (Trapani), 9 ott. (AdnKronos) - "Io confermo che la lotta all’evasione è una priorità di questo governo e confermo che c’è un progetto di legge scritto personalmente da me in alcuni articoli che stabilisce che per i grandi evasori è previsto il carcere”. Lo ha detto il ministro della Giustiz

