Pd Roma al fianco di cittadini | lavoratori e sindacati

Wolfsberger- Roma - le pagelle di CalcioWeb : Spinazzola nel fianco - Santon Jessica Fletcher [FOTO] : Wolfsberger-Roma , LE pagelle DI CalcioWeb – La Roma pareggia in Austria contro il Wolfsberger. Finisce 1-1 con le reti di Spinazzola e Liendl. Proprio Spinazzola , insieme a Mirante il migliore dei giallorossi. In alto la FOTOGALLERY. Wolfsberger-Roma , LE pagelle DI CalcioWeb Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler 6; Novak 6, Sollbauer 6, Rnic 6, Schmitz 6.5; Schmid 6, Leitgeb 6.5, Ritzmaier 6.5 (92’Wernitznig sv); Liendl 7 (88′ ...

Vueling Padel Cup MSP : la compagnia aerea al fianco della città di Roma per sostenere lo sport : Al via il 5 ottobre la terza edizione del torneo amatoriale più prestigioso di questo sport: sei weekend all’insegna del divertimento per vincere viaggi gratuiti in Europa Per il terzo anno consecutivo, Vueling è l’organizzatore della Vueling Padel Cup di Roma insieme a MSP, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. La manifestazione sportiva amatoriale, giunta ormai alla sua terza edizione, si conferma come la più prestigiosa tra le ...