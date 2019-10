Messico | Ferrari pronta a correre tra le nuvole

Formula 1 - Verstappen preoccupato in vista del Messico : “quest’anno sarà difficile tener dietro le Ferrari” : Il pilota olandese ha parlato in vista dell’appuntamento messicano, sottolineando come gli avversari principali saranno Vettel e Leclerc Due vittorie negli ultimi due anni, Max Verstappen ha un feeling particolare con il Gran Premio del Messico. L’altitudine del circuito messicano hanno aiutato e non poco in passato la power unit del team di Milton Keynes, permettendo all’olandese di imporsi sia nel 2017 che nel ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - proseguono i ‘test competitivi’ in vista del 2020. Obiettivo : colmare il gap dalla Mercedes anche in gara : Dopo le due sfortunate gare di Sochi e Suzuka nelle quali ha raccolto molto meno di quanto seminato (citando il team principal Mattia Binotto), la Ferrari si rimbocca le maniche ed è pronta a sbarcare in Messico per il weekend sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Siamo ormai giunti alla quartultima prova del Mondiale di Formula Uno 2019 e per la scuderia con il Cavallino Rampante si riducono le chance per rimpolpare la casella delle ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - proseguono i ‘test competitivi’ in vista del 2020. Obiettivo : colmare il gap dalla Mercedes anche in gara : Dopo le due sfortunate gare di Sochi e Suzuka nelle quali ha raccolto molto meno di quanto seminato (citando il team principal Mattia Binotto), la Ferrari si rimbocca le maniche ed è pronta a sbarcare in Messico per il weekend sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Siamo ormai giunti alla quartultima prova del Mondiale di Formula Uno 2019 e per la scuderia con il Cavallino Rampante si riducono le chance per rimpolpare la casella delle ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non abbiamo speranze di battere le Ferrari” : Lewis Hamilton e il titolo mondiale a un passo. Il britannico della Mercedes arriva al prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 con un tesoretto importante sul secondo della graduatoria iridata: 64 punti sul finlandese Valtteri Bottas (compagno di squadra). Le Frecce d’Argento, dopo aver festeggiato a Suzuka (Giappone) il titolo costruttori, hanno grandi chance di chiudere la partita con il “Re Nero” (clicca qui per tutte ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non abbiamo speranze di battere le Ferrari” : Lewis Hamilton e il titolo mondiale a un passo. Il britannico della Mercedes arriva al prossimo appuntamento iridato di F1 con un tesoretto importante sul secondo della graduatoria generale: 64 punti sul finlandese Valtteri Bottas (compagno di squadra). Le Frecce d’Argento, dopo aver festeggiato a Suzuka (Giappone) il titolo costruttori, hanno grandi chance di chiudere la partita con il “Re Nero” (clicca qui per tutte le ...

Lewis Hamilton - GP Messico 2019 : “Non abbiamo speranze di battere le Ferrari” : Lewis Hamilton e il titolo mondiale a un passo. Il britannico della Mercedes arriva al prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 con un tesoretto importante sul secondo della graduatoria iridata: 64 punti sul finlandese Valtteri Bottas (compagno di squadra). Le Frecce d’Argento, dopo aver festeggiato a Suzuka (Giappone) il titolo costruttori, hanno grandi chance di chiudere la partita con il “Re Nero” (clicca qui per tutte ...

Formula 1 – Hamilton non si monta la testa - il britannico teme le Ferrari in Messico : “non abbiamo alcuna speranza di cavarcela” : Lewis Hamilton non si sbilancia: le parole del britannico in vista del Gp del Giappone Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna protagonista: in Giappone Valtteri Bottas ha trionfato lasciandosi alle spalle Vettel e Hamilton, ma in Messico sarà tutta un’altra storia. In terra messicana il britannico della Mercedes si gioca il suo primo match point ma deve fare i conti con i suoi rivali: “io non sono mai stato uno che ...

F1 - GP Messico 2019 : analisi del circuito. Caratteristiche favorevoli alla Ferrari - i rettilinei potrebbero esaltare la SF90 : Archiviata la trasferta asiatica, il circus si appresta a trasferirsi in America per il Gran Premio del Messico 2019, 18° e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si gareggia per il quinto anno consecutivo sul circuito “Hermanos Rodríguez” di Città del Messico, collocato in un parco alla periferia dell’enorme megalopoli centroamericana. Il tracciato è lungo 4,304 km, uno dei più corti presenti attualmente in ...

F1 - GP Messico 2019 : i precedenti della Ferrari. Due doppiette e un lungo digiuno dal 1990 : Inizia la trasferta americana del Mondiale di Formula Uno 2019. Prima del Gran Premio degli Stati Uniti che si disputerà in Texas la prossima settimana, infatti, i protagonisti del Circus saranno impegnati nel Gran Premio del Messico sul circuito Hermanos Rodríguez situato proprio nella capitale messicana. Il Gran Premio del Messico ha preso parte in 18 edizioni del Mondiale di F1 e ha visto tre successi per la Lotus, McLaren e Williams. ...