Gazzetta | in Serie A non tutti sono Koulibaly

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Sullal’analisi di come è cambiato il modo di difendere inA. Ai marcatori, adesso, si chiede di costruire e se giochi, scrive la rosea, ne risentono le marcature. Udinese caso emblematico Un caso emblematico è rappresentato dall’Udinese. E’ sua la miglior difesa del campionato, con il numero minore di gol incassati dopo otto giornate di campionato. Il portiere friulano, Musso, si è fatto segnare solo 6 volte e già4 le partite in cui ha chiuso il match a porta inviolata. Considerando che l’anno scorso, in 38 gare, solo 9 volte l’Udinese ha chiuso senza prendere gol, è un risultato straordinario. L’Udinese, però, è a metà classifica. E’ un dato anomalo per laA, scrive la rosea, perché dal 2007-08 è sempre stata la difesa migliore quello che ha fatto vincere i campionati, molto più della capacità dell’attacco di ...

Gazzetta_it : .@acmilan, il marchio non tira più. Dal 2015-16 a oggi sono andati in fumo 30 milioni di ricavi commerciali.… - Gazzetta_it : #SerieA, la @acffiorentina si schiera con @federicochiesa: “Macché simulatore, su di lui troppi pregiudizi”… - Gazzetta_it : Idee e movimenti: il calcio libero di Thiago #Motta, che pensa come Pep -