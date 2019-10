Forte maltempo a Ibiza | alberi divelti e strade devastate VIDEO

Toscana - allerta meteo arancione per Forte maltempo : La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per la Toscana valida dalle ore 10 e fino la mezzanotte di giovedì per piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità. Le zone più interessate dal maltempo saranno quelle meridionali della regione. Sulla costa, bacini di Fiora, Albegna, Ombrone Grossetano e isole dell'Arcipelago i temporali saranno persistenti con rovesci, fulminazioni, colpi di vento e grandinate. Sempre per domani ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Nord-Ovest : Forte maltempo con la minaccia di nubifragi e alluvioni - rischio tornado e forte vento [MAPPE] : Allerta Meteo – Diffuse tempeste convettive sono in atto sul Mediterraneo occidentale oggi, determinando piogge intense e nubifragi sulla Francia meridionale. L’attività, però, si sta gradualmente diffondendo verso il Nord-Italia, ancora sulle aree già devastate dalle alluvioni, ed è di nuovo Allerta. Il modello a supporto di questa attività svela una forte dorsale sull’Europa orientale con una profonda bassa pressione sulla Penisola Iberica, ...

Forte maltempo in Lombardia e a Milano - disagi e ritardi sui treni : La perturbazione atlantica in azione sulle regioni settentrionali sta determinando diversi disagi e criticità, come da previsione. Oltre alla Liguria, è la Lombardia la regione più colpita, con...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Liguria : notte di temporali - fulmini e vento Forte [DATI] : Forti temporali nelle scorse ore in Liguria: un peggioramento delle condizioni meteo si è registrato intorno alle 4 del mattino, quando il Maltempo ha colpito il Ponente, interessando tutta la costa con piogge torrenziali e vento forte. L’allerta è arancione nel levante e nel ponente ligure, a Genova e Savona è in vigore l’allerta meteo rossa: sono esondati due rii nel savonese, poi rientrati negli argini. Molto forti le raffiche di ...

Maltempo : Forte temporale in corso in Val Bormida : Forti rovesci e un temporale intenso sulla Val Bormida, negli interni della provincia di Savona, in questi minuti. Lo comunica l’Arpal, il centro meteo della Regione Liguria, a poco meno di un’ora dall’entrata in vigore dell’allerta meteo rossa, di massimo grado, sul centro della Liguria, tra le province di Genova e Savona. Il forte temporale in corso ha fatto registrare nella zona di Montenotte Inferiore 72 millimetri di ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare : ancora Forte maltempo nei prossimi giorni : Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e prossimi giorni: di seguito il bollettino aggiornato. Oggi al Nord cielo velato su Emilia-Romagna e pianura lombardo-veneta. Nuvoloso su Trentino-Alto Adige e settore alpino e prealpino di Veneto e Friuli-Venezia Giulia con qualche debole pioggia. Condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria e rilievi della Lombardia con piogge, da deboli a moderate ma diffuse e insistenti. ...

Allerta Meteo - pesante bollettino della protezione civile per Domenica 20 Ottobre : Forte maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : Forte maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Previsioni Meteo Milano : attenzione al Forte maltempo in arrivo a partire dal weekend [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Temporanea fase più stabile in queste ore, ma un peggioramento pesante incombe sul capoluogo, nei prossimi giorni, con rischio di criticità. Si è registrato da ieri un lieve incremento della pressione, ma soprattutto un certo calo termico in grado di livellare i valori di temperatura in verticale e quindi disincentivare per un po’ di tempo l’instabilità. Tuttavia, l’aria milanese continua a ...

Maltempo Liguria - tanta pioggia - allagamenti - frane - Forte vento e disagi : il punto della situazione [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo previsto sulla Liguria si è concentrato soprattutto sul ponente genovese, da Varazze verso i quartieri occidentali del capoluogo, nelle prime ore della mattina, con diversi disagi e allagamenti, ma nel complesso il territorio ha retto l’impatto della pioggia, nonostante la grande abbondanza delle precipitazioni. A Mele sono caduti 465mm d’acqua in 24 ore. Prima di questa notte a Mele erano caduti 903mm dall’inizio ...

Maltempo Lombardia - Forte pioggia a Milano : mezzi pubblici rallentati in superficie : Traffico rallentato a Milano a causa del Maltempo. I disagi coinvolgono anche le linee dei trasporti pubblici in superficie: “Considerate maggiori tempi d’attesa e percorrenza su queste linee che stanno viaggiando con rallentamenti dovuti al traffico e al Maltempo: 9, 39, 56, 86, 94, 327, 701, 702, 727, 728, 729, 901, 902“, si legge in un tweet di Atm, Azienda trasporti milanesi. L'articolo Maltempo Lombardia, forte pioggia a ...

Previsioni meteo 15 ottobre : Forte maltempo sull’Italia - al Nord temporali e grandine : Le Previsioni meteo di oggi 15 ottobre confermano l’arrivo di una forte perturbazione sull’Italia. Il maltempo intessa soprattutto le regioni del Nord, in particolare la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e anche la Toscana e l’Emilia Romagna. Al Sud cieli sereni o parzialmente nuvolosi ma nel corso della serata peggiora su Campania e Sicilia meridionale.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria : al via intensa fase di maltempo - in arrivo temporali e vento Forte : È imminente un’intensa fase di maltempo tipicamente autunnale che interesserà la Liguria a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, con piogge diffuse e anche persistenti, rovesci, temporali localmente forti e persistenti, venti in rinforzo e mare fino ad agitato. Arpal ha, quindi, emanato l’Allerta Meteo in particolare per temporali. Questi tempi e modalità dell’Allerta: Gialla su tutta la regione dalle 18 alle 22 di oggi, ...

Previsioni Meteo - nuovo peggioramento avanza sull’Italia : maestoso fronte di cirri ad Ovest - Forte maltempo in settimana : Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e ...