Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri sbotta contro Ida Platano | “Adesso mi girano le

(Di martedì 22 ottobre 2019) Atiene ancora banco la storia infinita di Ida. Nell’ultima puntata del trono over andata in onda abbiamo visto la dama ancora molto amareggiata per i suoi trascorsi col cavaliere di Taranto. Poco prima lui le aveva confessato di provare ancora dei sentimenti, ma lei, nonostante l’emozione, prima ha preso tempo, poi ha spiegato in studio il suo pensiero riguardo a un eventuale ritorno di fiamma con l’uomo che l’ha fatta tanto soffrire in passato.“Quando mi ha letto la lettera, molte cose non mi sono arrivate. Io ho capito di non provare più lo stesso sentimento di prima”, ha detto Ida tra lo stupore generale. Già, il pubblico pensava di assistere a tutt’altro dopo la lettera accorata di. E invece a quanto pare Ida non è tornata indietro sui suoi passi. +++E anche nella puntata andata in onda lunedì pomeriggio le cose non sono ...

