Fonte : ilpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Le manifestazioni violente sono iniziate dopo l'aumento del costo del biglietto della metropolitana di Santiago nell'ora di punta, ma c'è molto altro

Carlo_Bonanno : RT @ilpost: Perché si protesta in Cile - Venere781 : RT @gabrillasarti2: @AdryWebber @GiovannaCampi6 Il popolo è impotente perché non ha il coraggio della protesta ! È ora di fare come mezzo m… - ilpost : Perché si protesta in Cile -