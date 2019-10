Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il senatore Carloè stato eletto con il Movimento Cinquealle elezioni del 4 marzo 2018 prima di passare al gruppo misto. Ora, come annuncia in un'intervista ad Affarni.it, entra a far parte di Vox, il nascente partito sovranista ispirato... Segui su affarni.it

amperrino : Martelli, dai 5 Stelle a Vox Italia'Di Maio e Salvini finti sovranisti' - Affaritaliani : Martelli, dai 5 Stelle a Vox Italia 'Di Maio e Salvini finti sovranisti' - Affaritaliani : Martelli, dai 5 Stelle a Vox Italia: 'Di Maio e Salvini finti sovranisti' -