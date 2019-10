Maltempo Piemonte | il presidente Cirio | “Presto per una stima ma i danni sono

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) “E’ presto per unadeiperché i fenomeni siverificati nella notte ma, sulla base di quanto ci è stato riferito dai sindaci che abbiamo incontrato poco fa,rilevantissimi“: lo ha dichiarato ildelAlbertoal termine del vertice in prefettura ad Alessandria in riferimento all’ondata di. Le zone più colpitequelle vicine ai fiumi ma anche altre realtà più vicine alle colline dove “non hanno retto le reti fognarie per portare via l’acqua“, ha spiegato. “La situazione è drammatica, l’affrontiamo con l’orgoglio deisi ma chiedendo allo Stato di fare la sua parte“. L'articolo, il: “Presto per unama irilevantissimi” Meteo Web.

