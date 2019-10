M5s delusi dalla sentenza su Mafia Capitale Per Raggi e Morra i dubbi restano

Festa del M5s a Napoli tra delusioni e tradimenti - assenze pesanti. Ma Di Maio minimizza : ci saremo tutti : Il Movimento 5 stelle celebra a Napoli, alla Mostra d'Oltremare, sabato e domenica il suo decennale. Nato "francescano" il 4 ottobre del 2009, si è evoluto molto da allora: ha vissuto rotture, espulsioni, scontri istituzionali e delusioni, con qualche esperienza amministrativa conclusa senza gloria. Ma è al governo da un anno e mezzo e rimane la prima forza politica rappresentata in Parlamento. Se un tempo a catalizzare l'attenzione erano gli ...

Meloni - guardiamo anche ai delusi di M5s e Pd : Le dichiarazioni di Berlusconi ("Lega e fascisti li abbiamo costituzionalizzati noi"), vengono commentate da Giorgia Meloni in un'intervista al Corriere della Sera: "Non so bene a cosa si riferisca Berlusconi con le sue etichette, certo non a FdI - dice la presidente di Fratelli d'Italia, diventato, secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, secondo partito nella coalizione -. Mi paiono dichiarazioni di chi e' in chiara difficolta', posso ...

Giorgia Meloni svela la strategia : "Guardo i delusi M5s e di sinistra" - nel mirino c'è il Pd : Nulla è impossibile, per Giorgia Meloni, i cui Fratelli d'Italia vengono dati sempre più in alto nei sondaggi. In un'intervista al Corriere della Sera, propone una nuova organizzazione delle opposizioni, in modo da evitare che non sia solo protesta, ma anche proposta. "Ben venga il tavolo per coordi

Meloni : «Guardare anche ai delusi di Pd e M5s. Silvio in difficoltà» : La leader di FdI: non mi interessano le risse ma far crescere il partito. Quella di Renzi è un’operazione di Palazzo che non prende voti al centrodestra e non preoccupa

Salvini potrebbe accogliere in Parlamento alcuni delusi di M5s e Forza Italia : Al momento Matteo Salvini guarda solo alla manifestazione di Pontida di sabato. Si prevede il pratone pieno e almeno 50 mila presenze. Sarà una kermesse identitaria, per caricare le truppe. Ma il partito di via Bellerio non guarda solo alla piazza (il 19 ottobre si punta a 200 mila presenze in piazza San Giovanni a Roma). In Parlamento gli 'ex lumbard' hanno aperto le porte a nuovi ingressi: a bussare non sarebbero solo i forzisti, al Senato ci ...

Conte 2 - Meloni : “Domani in piazza anche ex elettori Pd. Benvenuti anche i delusi del M5s” : “Domani manifesteremo per dire che questo governo è una enorme truffa e un inganno sulla pelle degli italiani. Se ne fregano totalmente della democrazia, della sovranità e della libertà degli italiani”. Così, ai microfoni de “Il sabato del villaggio”, su Radio Cusano Campus, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, spiega le ragioni della manifestazione indetta dal suo partito per domani, in occasione del ...

Governo - Montaruli : “Lunedì in piazza con FdI anche i M5s delusi e Salvini” : “Lunedì a Montecitorio ci sarà la manifestazione annunciata da Giorgia Meloni con i tricolori per esprimere il dissenso verso il Governo salvapoltrone – così Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d’Italia – Siamo contenti che Matteo Salvini sia a favore e che partecipi. Vuole essere una manifestazione di popolo, inclusiva. Abbiamo tanti militanti del M5S che hanno chiesto di aderire. Tra Lega e FdI ci sono punti di ...