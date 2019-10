Le piccole e medie imprese investono sempre più nel web marketing

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Leitaliane tendono ad investiredi più sul digitale sul web. Una recente indagine messa a punto da Groupon ha scoperto che il 95% delledel nostro Paese considera le attività di webdavvero molto importanti per accrescere il loro business. Sono stati gli ultimi 12 mesi ad avere un ruolo essenziale in questo senso, perché proprio in questo periodo di tempo è aumentato del 24% il budget che le aziende vogliono impiegare per effettuare promozione online dei loro prodotti e dei loro servizi che mettono a disposizione dei clienti. Una tendenza in crescita Quella di rivolgersi ad un’agenzia webè una tendenza che può essere considerata perfettamente in crescita. Dall’indagine in questione è risultato che più di tresu cinque avrebbero messo da parte più risorse economiche per aumentare le attività ...

ivanscalfarotto : Oggi a #Tbilisi per il #SilkRoadForum. In uno snodo cruciale tra Asia ed Europa, si parla di commercio, infrastrut… - Noiconsalvini : Questo governo di sinistra aumenta le tasse e volta le spalle alle piccole e medie imprese Paolo Ripamonti - RobRe62 : RT @ivanscalfarotto: Oggi a #Tbilisi per il #SilkRoadForum. In uno snodo cruciale tra Asia ed Europa, si parla di commercio, infrastruttur… -