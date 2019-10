Integratori a base di caffeina ritirati dal mercato | “sono potenzialmente letali” | è

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) E’ allarme in tutta Europa per deglididal. L’allerta è partita dalla Germania: il NRW Centre for Health, LZG.NRW di Munster in Germania, ha segnalato attraverso il sistema HMA WGEO Rapid Alert e quindi anche all’Italia, la commercializzazione via internet di un prodotto classificabile anche come integratore alimentare, denominato “100% -HCL” Il prodotto del rivenditore di Colonia è a marchio “New Pharma Nutrition”. Da quanto spiega l’allerta “un solo cucchiaino di questa polvere può essere letale”. Il prodotto è stato richiamato pubblicamente dal rivenditore. L’integratore viene venduto in confezioni da 150 grammi per 80 dosi e e contiene una sostanza altamente tossica, utilizzata come “brucia-grassi”. Le analisi di verifica sono state effettuate in un laboratorio ...

