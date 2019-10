In UK le loot box devono essere classificate come gioco d' azzardo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 22 ottobre 2019) Leboxd', insiste un nuovo report in UK.Nel report intitolato Gaming The System il commissario per l'infanzia per l'Inghilterra Anne Longfield chiede alle autorità di includere lebox nella legislazione suld'. Inoltre, sollecita anche i giochi a introdurre limiti di spesa giornaliera per frenare le spese."I bambini ci hanno detto che temono di giocare d'quando acquistanobox, ed è chiaro che alcuni bambini stanno spendendo centinaia di sterline per inseguirle", ha affermato Longfield. "Voglio che il governo classifichi lebox in giochiFIFAuna forma did'".Leggi altro...

myreviews_it : In UK le loot box potrebbero essere classificate come gioco d'azzardo - - FM_Pagano : Loot box come gioco d'azzardo: in UK una nuova richiesta per regolare il fenomeno - pcexpander : Loot Box: un report le definisce di nuovo “gioco d’azzardo” in UK #pcexpander #cybernews #nonstopnews… -