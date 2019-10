Il Collegio 4 | chi sono gli allievi – Foto

Il Collegio 4 : svelato il cast (e quando va in onda). Chi sono i protagonisti del reality di Rai 2 : Sta per partire Il Collegio 4, il reality basato sul format britannico ‘That’ll Teach ‘em’ di Channel 4 che vede come protagonisti diciotto adolescenti tra i 13 e i 17 anni devono studiare per quattro settimane in un Collegio in stile anni Sessanta, per conseguire il diploma di licenza media dell’epoca.\\Gli studenti, all’ingresso nella struttura, hanno l’obbligo di indossare le uniformi del Collegio (giacca blu, cravatta, pantaloni corti, ...

Chi è Valentina Varisco - conduttrice del Collegio Off con Niccolò Bettarini : Valentina Varisco è la conduttrice del Collegio Off in coppia con Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura. Il 21enne è pronto a iniziare una nuova carriera nel mondo dello spettacolo e lo farà partendo da un nuovo programma in onda sul web che rappresenta uno spin-off del Collegio. Il reality, giunto ormai alla quarta edizione, quest’anno avrà come narratore non più Giancarlo Magalli, ma Simona Ventura. Lo show infatti sarà ambientato ...

Ama - Collegio sindaci : auspico ragioneria chiuda istruttoria su bilancio : Roma – “È auspicabile che si chiuda l’istruttoria della ragioneria senno’ mandiamo un altro amministratore a schiantarsi”. Il presidente del collegio dei sindaci di Ama, Mauro Lonardo, parlando in commissione capitolina Trasparenza, si augura che la ragioneria di Roma Capitale concluda in breve tempo l’istruttoria sul progetto di bilancio 2017 della municipalizzata, iniziata da tempo come aveva gia’ ...

Il Collegio di Garanza respinge il ricorso di Chievo ed Empoli contro la Lega B [DETTAGLI] : Il Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze a sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, ha respinto il ricorso presentato il 2 agosto scorso da Chievo ed Empoli contro la Lega di B contro l’obbligo, al momento della loro iscrizione, di “provvedere al pagamento del ‘contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B'”. Per quanto riguarda gli altri ...