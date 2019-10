Elezioni Usa 2020 | Facebook promette più impegno su hacker e fake news

Elezioni Usa 2020 - tutti contro Elizabeth Warren nel quarto dibattito tra i candidati dem. Ma c’è unità sull’impeachment a Trump : È arrivato, alla fine, il momento di Elizabeth Warren . La senatrice del Massachussetts è diventata – nel dibattito tra dodici candidati democratici alla presidenza organizzato da CNN e New York Times alla Otterbein University di Westerville, Ohio – il bersaglio di critiche, osservazioni, polemiche. I suoi sfidanti ne hanno attaccato le proposte; hanno messo in discussione il suo passato. Warren , balzata al primo posto nelle preferenze di ...

Usa - la scommessa pericolosa dei Dem : l’impeachment rischia di trasformare le Elezioni 2020 in un referendum su Trump : E’ una scommessa rischiosa quella che i democratici si sono assunti con la procedura di impeachment per Donald Trump . Anzitutto perché non si sa esattamente cosa Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si siano detti durante la telefonata del 25 luglio. La Casa Bianca ha annunciato che entro fine settimana inoltrerà al Congresso la denuncia del whistleblower, il membro dei servizi che ha rivelato che in quella conversazione Trump ...

Nucleare : possibile vertice Usa Iran in vista delle Elezioni israeliane : Il patto sul Nucleare è stato violato, prima dagli Usa poi da Teheran. Agli albori delle elezioni israeliane il premier sposa la linea trumpiana, invocando pressione per l'Iran alla comunità internazionale. Intanto in questi giorni si parla di un possibile vertice tra Stati Uniti e Iran. Breve excursurs storico dell'accordo Per chi non conoscesse l'intera vicenda, meglio ripartire da capo. Nell'Aprile 2015 l'Iran sigla il patto sul Nucleare ...