Come i deepfake stanno conquistando il mondo

Fonte : wired

(Di martedì 22 ottobre 2019) La manipolazione audio e video non è certo un fenomeno nuovo, ma con ilstiamo assistendo, non solo online, a un deciso – e preoccupante – salto di qualità. Una forma di intelligenza artificiale,il machine learning, viene messa al servizio di uno strumento che può divertire ma anche veicolare disinformazione politica (un saggio recente è passato in Italia sulla tv generalista con Striscia la Notizia) e revenge porn. In questo video l’esperto Sam Gregory approfondisce il tema con il giornalista dell’edizione statunitense di Wired Tom Simonite. Il face swapping è forse il fenomeno più noto al grande pubblico, ma sono numerose altre le manipolazioni possibili, con la voce e il movimento. Isono legati a doppio filo a misoginia e sessismo: secondo Gregory, il 95 per cento delle immagini che circolano rappresentano donne famose, e non, ritratte in (false) ...

