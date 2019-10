Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019)agli Ospedali Riuniti di. Il velocista, infatti, ha accusato problemi al cuore e come spiega in prima persona, non è per motivi di poco conto. “Sono veramente provato – ammette in un messaggio alla Gazzetta dello Sport – se sono qui è per merito di Corsetti, solo suo”. Ed è lo stesso cardiologo a spiegare la situazione del “Re Leone”. “Qualche settimana fami ha chiamato e detto che sotto sforzo non si sentiva a posto. Abbiamo quindi svolto dei. Ora sotto la lente di ingrandimento due tipi di problemi: una aritmia che in forma leggera ha sempre avuto, ma che ora potrebbe essere mutata in una forma maggiore, e una possibile particolare alterazione, non seria, della morfologia cardiaca. Bisogna capire se questa alterazione di tipo genetico possa essere influente e generare sintomi più importanti. Per ...

OA_Sport : #Ciclismo, Mario #Cipollini ricoverato ad Ancona per alcuni test cardiaci - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: A @QuartoGrado l'omicidio Vannini e le accuse di stalking all'ex campione di ciclismo Mario Cipollini Conduce @Gianluig… - MarcosPereda2 : @topolaborioso ‘Un uomo solo è al comando’ | @ctxt_es @MarcosPereda2 -