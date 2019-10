MotoGP | GP Australia 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Dopo il Gran Premio del Giappone di Motegi il Motomondiale prosegue senza soluzioni di continuità e si sposta inper il Gran Premio di Phillip Island, 18esimo e terzultimo appuntamento del campionato. Siamo nel bel mezzo del trittico asiatico, per cui siamo nella fase clou per Moto2 e Moto3 che devono ancora assegnare i rispettivi titoli. IN TV — Il weekend del GP didel Motomondiale sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport(208). Su TV8 (121 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche e gare delle tre classi. In streaming, su SkyGo sarà possibile assistere alsu pc, smartphone e tablet, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE dei turni più importanti.GP– MOTOMONDIALE Venerdì 25 ottobre ore 00.00-00.40 Prove libere 1 Moto3 ore 00.55-1.35 ...

