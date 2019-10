Manovra | pos e contante da luglio per preparare piattaforma informatica

Manovra - multe su Pos posticipate a luglio 2020. Intesa su carcere evasori in dl fisco. Superbonus Befana nel 2021 : L'applicazione obbligatoria di sanzioni sui Pos, a quanto si apprende, è posticipata al luglio del 2020, nell'attesa di un accordo sull'abbassamento dei costi delle commissioni...

Conte «corregge» la Manovra. Slittano tetto ai contanti e multe legate al Pos : I vertici tra il presidente del Consiglio e le delegazioni dei partiti per trovare una mediazione. Si tratta su partite Iva e carcere per chi froda il fisco

Di Maio risponde a Conte : “Senza le nostre proposte la Manovra non esiste” : «Soddisfatti per la convocazione del vertice di maggioranza». Ed elenca i tre obiettivi imprescindibili per il M5S

Sulla Manovra la Ue chiede chiarimenti Governo verso l’accordo su contanti e pos : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli Sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - multe su Pos posticipate a luglio 2020. Intesa su carcere evasori in dl fisco : L'applicazione obbligatoria di sanzioni sui Pos, a quanto si apprende, è posticipata al luglio del 2020, nell'attesa di un accordo sull'abbassamento dei costi delle commissioni...

Sulla Manovra la Ue chiede chiarimenti Nel governo accordo su contanti e pos : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli Sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - accordo nel governo su pos ed evasori in carcere : pace tra Di Maio e Conte? : Un vertice di maggioranza tesissimo, a Palazzo Chigi. Vertice che ha fatto slittare di oltre due ore il Consiglio dei Ministri previsto per la serata di lunedì 21 ottobre. All'ordine del giorno la Manovra, così come è all'ordine del giorno lo scontro sempre più palese tra Luigi Di Maio e Giuseppe Co

Manovra - risposte all'Ue entro mercoledì. In corso il Cdm : Aggiornamento ore 18:30 - La convocazione del Consiglio dei Ministri è slittata di due ore: inizialmente era prevista alle 19, ora è stato indicato un nuovo orario, le 21. Evidentemente si stanno prolungando gli incontri a Palazzo Chigi del Premier Giuseppe Conte con le delegazioni dei diversi partiti che aderiscono al governo. Il Presidente del Consiglio incontra in queste ore, separatamente, Luigi Di Maio e una delegazione del M5S, Dario ...

Manovra - risposte all'UE entro mercoledì<br>Alle 21 il Consiglio dei Ministri : Aggiornamento ore 18:30 - La convocazione del Consiglio dei Ministri è slittata di due ore: inizialmente era prevista alle 19, ora è stato indicato un nuovo orario, le 21. Evidentemente si stanno prolungando gli incontri a Palazzo Chigi del Premier Giuseppe Conte con le delegazioni dei diversi partiti che aderiscono al governo. Il Presidente del Consiglio incontra in queste ore, separatamente, Luigi Di Maio e una delegazione del M5S, Dario ...

Manovra - l’Osservatorio sui conti pubblici : “Il ricorso al deficit sale a 16 miliardi. Ma è probabile che il giudizio della Ue sia positivo” : Il 53% delle coperture della prossima Manovra, che vale circa 30 miliardi, sarà in deficit: l’indebitamento salirà di oltre 16 miliardi rispetto al livello “tendenziale”, quello che si sarebbe registrato senza interventi. Il resto delle risorse arriverà per poco più di 11 miliardi da maggiori entrate e solo per 2,7 miliardi da revisioni di spesa. E’ il quadro definitivo che emerge dal Documento programmatico di bilancio ...

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Manovra - botta e risposta tra Conte e Di Maio : 'Senza il M5S manca coalizione di governo' : La diversità di vedute sulla Manovra finanziaria continua a far ballare e tremare il Governo che, finalmente nella giornata di domani 21 ottobre, si riunirà per il vertice di maggioranza. Il trio composto da Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Renzi prosegue con una serie di ultimatum e frecciatine che sembrano non avere fine. Nel rispondere alle dichiarazioni dei giornalisti in diretta dall'Eurochocolate a Perugia, il Presidente del ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5S non c'è governo - vertice per 3 proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5S non esiste il governo - vertice per tre proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...