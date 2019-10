La Rai rinnova l’accordo con la Figc per le Nazionali fino a Qatar 2022

RaiPlay si rinnova e diventa più moderna e ricca di contenuti adeguandosi al modello di Netflix : Il 4 novembre la piattaforma RaiPlay si rinnoverà e diventerà un vero e proprio canale OTT (Over-The-Top) che proporrà sia programmi in diretta che contenuti on demand e non solo i contenuti settimanali già trasmessi sul digitale terrestre. La piattaforma avrà un'offerta autonoma che prende ispirazione da Netflix, ma l'obbiettivo della RAI è anche quello di far conoscere lo streaming a un pubblico più attempato. L'articolo RaiPlay si rinnova e ...

Ciclismo : la BahRain-Merida non rinnova il contratto a Domenico Pozzovivo. Il lucano in cerca di una squadra nel 2020 : Domenico Pozzovivo dovrà trovarsi una squadra in vista dell’anno agonistico 2020. La Bahrain-Merida ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto al corridore lucano (fonte: La Gazzetta dello Sport), costretto a considerare una soluzione alternativa per la stagione prossima. Il ciclista italiano, protagonista di una brutta caduta nel mese di agosto mentre si stava preparando alla Vuelta a España 2019 e dalla quale sta cercando di ...

