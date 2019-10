Israele, Netanyahu non forma governo

Il premier israeliano Benyaminha rinunciato al mandato dire il nuovo, rimettendo tutto nelle mani del presidente Reuven Rivlin. E' la seconda volta in sei mesi che il leader del Likud - che oggi ha compiuto 70 anni - non riesce are ilaveva ricevuto l'incarico da Rivlin lo scorso 25 settembre e dopodomani sarebbe scaduto il termine. E' possibile che ora sia la volta di Benny Gantz, leader di Blu-Bianco.(Di lunedì 21 ottobre 2019)