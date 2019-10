Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) C’è stato un tempo in cui ogni volta che Pepincrociavaera tutto un profluvio di complimenti, pacche sulle spalle e occhiolini. Esorrideva sornione, prima di prenderle in un modo o nell’altro. Ora è il turno di, con l’Atalanta che però arriva al match di Champions contro il Manchester City già “sconfitto”: nemmeno un punto finora nel girone C. Ma il copione è lo stesso: “? Quello che pensavo dilo penso anche di lui”. “Quello che ha fatto lo scorso anno è incredibile – dice il tecnico del City – è come se avesse vinto il campionato con una grande squadra. È unali, hanno coraggio, giocano per i tifosi, attaccano e saltano l’uomo prendendosi molti rischi”. Quando però è il momento di parlare delle ambizioni Champions ecco chesi trasforma ...

napolista : Guardiola applica a Gasperini il trattamento Sarri: “Una gioia veder giocare l’Atalanta” Come fece col Napoli, ric… -