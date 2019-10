Google Pixel 4 | va dove ti porta il software

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL arrivano in Italia : sono disponibili all’acquisto sul Google Store : Google Pixel 4 e Pixel 4 XL sbarcano in Italia: sono già acquistabili sul Google Store e per alcune versioni le spedizioni inizieranno già da domani. L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL arrivano in Italia: sono disponibili all’acquisto sul Google Store proviene da TuttoAndroid.

Google ha confermato che aggiornerà i Pixel 4 con un sistema di riconoscimento facciale che funzioni solo a occhi aperti : Google ha annunciato che aggiornerà i suoi nuovi Pixel 4 presentati la settimana scorsa, in modo che il sistema per sbloccarli tramite il riconoscimento facciale non funzioni se si tengono gli occhi chiusi. L’aggiornamento sarà però diffuso “nei prossimi mesi”

Google conferma : delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a : Google conferma che le modalità "esposizione doppia" e Live HDR+ della fotocamera dei nuovi Pixel 4 non saranno disponibili sulla gamma Pixel 3 e Pixel 3a L'articolo Google conferma: delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a proviene da TuttoAndroid.

Google sistemerà il face unlock dei Google Pixel 4 con il riconoscimento degli occhi : Google promette di risolvere il bug che consente lo sblocco col volto anche tenendo gli occhi chiusi, ma sarà necessario attenderew ancora qualche mese. L'articolo Google sistemerà il face unlock dei Google Pixel 4 con il riconoscimento degli occhi proviene da TuttoAndroid.

Google spiega perché Pixel 4 e 4 XL non supportano la registrazione video in 4K a 60 fps : Ecco il motivo ufficiale per cui Google Pixel 4 e Pixel 4 XL non supportano la registrazione video alla risoluzione 4K a 60 fps. L'articolo Google spiega perché Pixel 4 e 4 XL non supportano la registrazione video in 4K a 60 fps proviene da TuttoAndroid.

Iniziano le spedizioni dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL - prima del previsto : Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL sono stati già spediti ad alcuni utenti USA da vari rivenditori, con date di consegna che anticipano quella prevista. L'articolo Iniziano le spedizioni dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, prima del previsto proviene da TuttoAndroid.

Manuale Google Pixel 4 XL Guida uso smartphone : Manuale Google Pixel 4 XL PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Google Pixel 4 XL.

Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia : in roll out per i Pixel : Controllate la presenza di aggiornamenti di sicurezza nel pannello "Aggiornamento di sistema Google Play" su Android 10! L'articolo Arriva il primo update di sistema via Google Play Store in Italia: in roll out per i Pixel proviene da TuttoAndroid.

Alcuni utenti Google Pixel hanno l’icona 4G al posto dell’LTE - ma arriverà un fix : Un singolare bug presente su Alcuni Google Pixel 2 fino all'ultima generazione appena annunciata fa sparire l'icona LTE al cui posto appare quella del 4G L'articolo Alcuni utenti Google Pixel hanno l’icona 4G al posto dell’LTE, ma arriverà un fix proviene da TuttoAndroid.

Rick Osterloh di Google parla di HTC - Pixel 4 - fotocamera - face unlock e altro : Rick Osterloh, capo della divisione hardware di Google, ci parla dei nuovi prodotti presentati al recente evento Made by Google, svoltosi a New York. L'articolo Rick Osterloh di Google parla di HTC, Pixel 4, fotocamera, face unlock e altro proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL : specifiche - uscita - prezzo : Google ha presentato Pixel 4 e Pixel 4 XL insieme a Pixelbook Go, Nest Mini e Nest Wifi, la rinnovata line-up del gigante della ricerca alla fine del 2019. I nuovi smartphone con Android puro sono realizzati nella fabbrica cinese Foxconn dove vengono realizzati anche gli iPhone che ricordano molto, (Continua a leggere)L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL: specifiche, uscita, prezzo è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Con il GPS dual band i Google Pixel 4 offriranno indicazioni più precise : La modalità dual band GPS sarà presto abilitata anche nei nuovi Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL L'articolo Con il GPS dual band i Google Pixel 4 offriranno indicazioni più precise proviene da TuttoAndroid.

La prima app a supportare il face unlock dei Google Pixel 4 è LastPass : LastPass ieri ha confermato che supporterà lo sblocco facciale per Google Pixel 4, quindi gli utenti saranno in grado di accedere alle password delle loro app con uno sguardo piuttosto che con un nome utente e una password tradizionali. L'articolo La prima app a supportare il face unlock dei Google Pixel 4 è LastPass proviene da TuttoAndroid.

Paradosso : backup illimitato su Google Foto per gli iPhone - non per i Pixel 4. E spunta la petizione : Non è piaciuta per nulla la decisione di negare il backup gratuito illimitato su Google Foto in qualità originale agli acquirenti dei nuovi Google Pixel 4 L'articolo Paradosso: backup illimitato su Google Foto per gli iPhone, non per i Pixel 4. E spunta la petizione proviene da TuttoAndroid.