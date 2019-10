Giornalisti dell' Espresso aggrediti dai neofascisti | il gruppo Gedi sarà parte civile

L'Espresso - il documento dell'Assemblea dei Giornalisti : La nota della redazione in seguito alle notizie pubblicate a mezzo stampa legate alla proprietà del Gruppo Gedi

Napoli - rissa tra attivisti dei 5 Stelle e Giornalisti all'arrivo della Raggi : Momenti di grande tensione oggi pomeriggio a Napoli all'arrivo di Virginia Raggi alla manifestazione 'Italia a 5 Stelle'. La sindaca subito dopo il suo arrivo è stata fermata da decine di giornalisti e la situazione è diventata incandescente quando è spuntato fuori Filippo Roma, inviato de Le Iene attualmente impegnato in un'inchiesta giornalistica sulla gestione dei rifiuti a Roma.Molti attivisti hanno subito iniziato ad urlare insulti ...

Le Iene - Tommaso Paradiso parla della sua decisione di lasciare i TheGiornalisti (VIDEO) : Le Iene Show, Tommaso Paradiso parla dopo aver deciso di lasciare i Thegiornalisti – Puntata 8 ottobre (VIDEO) Ieri è andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene Show, in onda ogni martedì e giovedì alle 21:20 circa su Italia 1. La puntata di ieri era condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, insieme alla Gialappa’s Band. Tra i servizi della puntata, Nicolò De Devitiis ha parlato con Tommaso Paradiso, ex frontman dei ...

Mediaset - inizia la smobilitazione da Roma : 29 Giornalisti trasferiti a Milano dall’11 novembre. Si va verso centralizzazione della produzione : Questa volta si inizia per davvero. Dopo aver “minacciato” diverse volte di voler centralizzare la produzione nella sede di Cologno Monzese, senza però mai dare il là alle intenzioni, adesso Mediaset trasferisce 29 giornalisti di News Mediaset da Roma a Milano. C’è anche una data: l’11 novembre. Una scelta apertamente contestata dall’assemblea a luglio. La posizione è poi stata nuovamente ribadita ...

Baby e Tommaso Paradiso - il nuovo trailer sulle note dell'ex dei TheGiornalisti : Pop su pop = pop al quadrato.Cosa c'è di più popolare dell'attesa seconda stagione della seconda produzione originale della piattaforma di streaming più amata dagli italiani, che lanciarne il trailer con le note di un cantante di cui tutti parlano in questi giorni?prosegui la letturaBaby e Tommaso Paradiso, il nuovo trailer sulle note dell'ex dei TheGiornalisti pubblicato su TVBlog.it 20 settembre 2019 14:24.

"All'oscuro della decisione di Paradiso di lasciare i TheGiornalisti. Ci dissociamo dal modo in cui è stata comunicata" : “Non eravamo a conoscenza delle decisioni prese da Tommaso Paradiso in merito all’improvvisa uscita dai Thegiornalisti. Come da noi affermato prima e subito dopo il concerto del 7 settembre (al Circo Massimo, a Roma, ndr), avevamo più volte esplicitato tutti e tre inter nos la volontà di continuare questo percorso insieme”. Lo dichiarano Marco Primavera e Marco Musella, fondatori e componenti della band ...

